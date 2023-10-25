菲律賓擬就南海撞船訴諸國際法庭　考慮其他方式補給仁愛礁駐軍 (19:08)

菲律賓國家安全委員會助理總幹事喬納森.馬萊亞昨（24日）表示，菲律賓政府正在考慮就10月22日菲律賓與中國船隻在南海相撞事件向國際海洋法法庭提起針對中國的訴訟。他補充，這必須由內閣和總統小馬可斯本人決定，「我們只能等待，看看內閣會說什麼。」
兼任該國「國家西菲律賓海（南海）特別工作組」發言人馬萊亞指出，菲律賓外交部和菲海岸警衛隊已經報告中國違反了碰撞法規，「所以，我們對此也有追索權。」
菲律賓武裝部隊發言人亞義拉上校昨表示，中國一再阻止菲軍方在該地區執行輪調和補給任務，菲軍方正在考慮多種選擇，以確保對仁愛礁坐灘軍艦的補給任務成功，包括其他補給方式，以及派遣更多菲律賓船隻。
中國海警局周日（22日）通報，當天中國海警船在多次喊話警告無效的情況下，攔阻菲律賓向仁愛礁坐灘軍艦運送違規建築物資的船隻，菲遊艇故意穿越中國海警5203艦艦艏，導致輕微擦碰；菲海警4409船有預謀主動倒車，尾部與中國瓊三沙漁00003船右舷發生擦碰。中國海警強調，菲方行徑侵犯中方領土主權，違反《南海各方行為宣言》，違背自身承諾，「我們敦促菲方立即停止侵權行徑」。
針對事件，美國國家安全顧問蘇利文與菲國家安全顧問亞紐通電話時保證，如果菲律賓在南海的資產遭到武裝襲擊，美國將援引《共同防禦條約》。