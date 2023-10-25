菲律賓擬就南海撞船訴諸國際法庭　考慮其他方式補給仁愛礁駐軍 (19:08)

兼任該國「國家西菲律賓海（南海）特別工作組」發言人馬萊亞指出，菲律賓外交部和菲海岸警衛隊已經報告中國違反了碰撞法規，「所以，我們對此也有追索權。」

菲律賓武裝部隊發言人亞義拉上校昨表示，中國一再阻止菲軍方在該地區執行輪調和補給任務，菲軍方正在考慮多種選擇，以確保對仁愛礁坐灘軍艦的補給任務成功，包括其他補給方式，以及派遣更多菲律賓船隻。

中國海警局周日（22日）通報，當天中國海警船在多次喊話警告無效的情況下，攔阻菲律賓向仁愛礁坐灘軍艦運送違規建築物資的船隻，菲遊艇故意穿越中國海警5203艦艦艏，導致輕微擦碰；菲海警4409船有預謀主動倒車，尾部與中國瓊三沙漁00003船右舷發生擦碰。中國海警強調，菲方行徑侵犯中方領土主權，違反《南海各方行為宣言》，違背自身承諾，「我們敦促菲方立即停止侵權行徑」。

針對事件，美國國家安全顧問蘇利文與菲國家安全顧問亞紐通電話時保證，如果菲律賓在南海的資產遭到武裝襲擊，美國將援引《共同防禦條約》。

（菲律賓商報/中國海警局微博）