國家移民局通報第三季數據   邊境查繳543支槍1.36萬發子彈 (20:35)

出入境辦證辦事方面，三季度共簽發普通護照466萬本，按年增長1356.3%；簽發往來港澳台出入境證件簽注2544.6萬本（枚），按年增2071.2%，達到2019年同期的113.3%；受理港澳台居民來往內地（大陸）通行證88.7萬人次，按年增358.5%，達到2019年同期的151.8%；簽發外國人簽證證件60.8萬張，按年增268.5%，恢復到2019年同期水平。

嚴打整治邊境地區槍爆、走私違法犯罪，查繳槍支543支、子彈1.36萬發、手榴彈32枚，查扣走私貨物案值1.74億元人民幣。

國家移民管理局發言人林勇勝表示，堅決嚴查嚴打有組織偷渡出境參賭涉詐活動，全力織密筑牢管控屏障。嚴打制販偽假出入境證件、出售出入境證件等違法犯罪活動，對涉嫌有組織偷渡從事跨境賭博、電信詐騙等人員線索，做到幕後「蛇頭」不查獲絕不放過，運送網絡不查清絕不放過。

（新華社、界面新聞）