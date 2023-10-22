中國科幻作家海漄憑小說《時空畫師》獲2023雨果獎 (02:58)

憑藉此獎，海漄成為繼劉慈欣、郝景芳後，第三位獲得雨果獎作品獎的中國科幻作家。

海漄出生於1990年，他於2022年發表的《時空畫師》，靈感來自於《千里江山圖》作者、天才畫家王希孟的人生經歷。該小說追溯了一幅虛構的名畫創作以及「當時」的朝野權力鬥爭故事，將近幾年在內地很熱的「在故宮修文物」話題與中國傳統文化、歷史、推理、科幻相結合。

另外，中國科幻插畫家趙恩哲獲「最佳職業藝術家」，其插畫作品多刻畫未來城市的景觀以及巨大的星艦，充滿了硬核科幻美學風格。由中國幻迷河流、零始真共同創辦的科幻粉絲雜誌《零重力報》獲得「最佳粉絲雜誌」獎。

雨果獎重磅獎項「最佳長篇小說」今年頒給了美國科幻作家T.金費舍（T.Kingfisher）的奇幻小說《蕁麻和骨頭》。T.金費舍是女作家厄蘇拉·弗農（Ursula Vernon）的筆名，她用這個筆名寫面向成年人的奇幻小說，用自己的本名寫兒童文學。

「最佳長中篇小說」和「最佳短篇小說」分別頒發給了肖恩寧·馬奎爾的作品《溺水女孩之謎》和薩曼莎·米爾斯的作品《兔子測試》。

雨果獎（The Hugo Awards）設立於1953年，自1955年起，每年由世界科幻協會（The World Science Fiction Society，WSFS）在世界科幻大會（The World Science Fiction Convention，Worldcon）上頒發。

（中新社、紅星新聞）