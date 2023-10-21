柯文哲嘲賴清德登門見面拘謹後改口「開玩笑」　遭斥「政治人物不該如此」 (18:37)

柯文哲日前受訪時，談到他2014年當選台北市長後與賴清德的互動往事，包括在一場歡迎宴會上，時任台南市長賴清德「板櫈只坐三分之一」，非常拘謹。

賴清德前日（19日）在一個記者會主動回應稱，當時柯文哲新任台北市長，他去台南時，獲時任總統府資政葉菊蘭安排與連任台南市長的賴清德出席聚會，歡迎柯文哲；賴反問在這種狀況下，「哪需要板櫈坐三分之一？」

賴清德說，眾所周知「板櫈坐三分之一」是台灣前總統李登輝面對蔣經國時的情況，「我不是李登輝前總統，現在是民主時代，柯文哲主席不是蔣經國，他也不必以蔣經國自居」。

柯文哲昨（20日）笑着回應稱只是開玩笑，稱賴為何這麼在意，又戲言「我什麼時候說自己是蔣經國，顯然他已經開始氣急敗壞了」。

賴清德今天出席一個講座後受訪指出，柯文哲只要談到他，就會講他板櫈只坐三分之一，還有說他登門拜訪，「這哪裏是開玩笑？他用錯誤訊息編造故事，質疑我的誠信、塑造自己的正義感」。

（綜合報道）