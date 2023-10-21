明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

柯文哲嘲賴清德登門見面拘謹後改口「開玩笑」　遭斥「政治人物不該如此」 (18:37)

台灣民眾黨總統參選人柯文哲日前曾表示，民進黨總統參選人賴清德早年和他會面時「板櫈只坐三分之一」，形容賴很拘謹，遭賴清德反駁後改口說是開玩笑。賴清德今天（21日）再批評柯文哲不但沒道歉，還用錯誤訊息搪塞，強調「政治人物不該如此」。

柯文哲日前受訪時，談到他2014年當選台北市長後與賴清德的互動往事，包括在一場歡迎宴會上，時任台南市長賴清德「板櫈只坐三分之一」，非常拘謹。

賴清德前日（19日）在一個記者會主動回應稱，當時柯文哲新任台北市長，他去台南時，獲時任總統府資政葉菊蘭安排與連任台南市長的賴清德出席聚會，歡迎柯文哲；賴反問在這種狀況下，「哪需要板櫈坐三分之一？」

賴清德說，眾所周知「板櫈坐三分之一」是台灣前總統李登輝面對蔣經國時的情況，「我不是李登輝前總統，現在是民主時代，柯文哲主席不是蔣經國，他也不必以蔣經國自居」。

柯文哲昨（20日）笑着回應稱只是開玩笑，稱賴為何這麼在意，又戲言「我什麼時候說自己是蔣經國，顯然他已經開始氣急敗壞了」。

賴清德今天出席一個講座後受訪指出，柯文哲只要談到他，就會講他板櫈只坐三分之一，還有說他登門拜訪，「這哪裏是開玩笑？他用錯誤訊息編造故事，質疑我的誠信、塑造自己的正義感」。

（綜合報道）

相關字詞﹕台灣 賴清德 柯文哲 編輯推介

上 / 下一篇新聞