中國特使翟雋將出席和平峰會　王毅籲各方摒棄地緣政治考慮 (13:45)

以色列及哈馬斯戰爭持續兩周，埃及將於周六（21日）在首都開羅舉行和平峰會（Cairo Summit for Peace），尋求局勢降溫。中國政府中東問題特使翟雋將出席，埃及總統塞西、聯合國秘書長古特雷斯、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯、歐洲理事會主席米歇爾、英國外相祁湛明、意大利總理梅洛尼等亦將出席。
中國外交部表示，中方應埃及政府邀請，由翟雋出席峰會。中方願同國際社會一道，為緩解當前緊張局勢、推動停火止戰、避免人道災難及恢復和談作出不懈努力。
中共中央政治局委員、外交部長王毅則於周五（20日）與馬來西亞外長贊比里通電話，強調中方在以巴衝突問題上始終站在和平一邊，站在阿拉伯和伊斯蘭國家正當訴求一邊，反對一切襲擊傷害無辜平民和違反國際法的行為。王毅並呼籲各方摒棄地緣政治考慮，重申解決以巴衝突的根本之策是落實「兩國方案」，以防發生更大規模人道主義災難。
中國常駐聯合國代表張軍周五在安理會上發言稱，以巴新一輪衝突爆發，說明零敲碎打的危機管控不可持續，巴勒斯坦問題全面公正的解決方案刻不容緩，呼籲聯合國及安理會傾聽阿拉伯國家呼聲，與阿盟、伊斯蘭合作組織等區域機制加強協調，推動盡快停火止戰。（外交部／路透社／新華社）