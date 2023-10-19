南海深海發現明代兩商船 載逾10萬外銷陶瓷及入口原木 (15:59)

南海西北陸坡一號、二號沉船遺址是中國首次在1500米深海發現的明代沉船遺址，位於海南島與西沙群島北礁之間海底。其中，一號沉船滿載外銷貨物，包括陶器、瓷器、銅器、鐵器、竹木器等，數量超十萬件，提取出水文物標本543件（套）；二號沉船則裝載了從海外輸入的木材，提取出水遺物36件。有關發現實證中國先民開發、利用、往來南海的歷史事實，也是中國古代海上絲綢之路貿易往來與文化交流的重要見證。

於漳州聖杯嶼元代沉船遺址，發現沉船、船貨及船上生活、航海相關文物，重現了元代龍泉青瓷外銷和海上絲綢之路的繁榮景象，對深入研究元代航海史、造船史和船上生活史等具重要價值。

甲午沉艦系列考古工作探索總結一套實踐可行的近現代沉艦考古與保護工作方法，在威海灣陸續發現定遠、靖遠和來遠三艦，出水刻有「來遠」艦名的銀勺和寫有「來遠」水手姓名的身分木牌，以及大量武器彈藥、生活用品等，填補了中國大型近現代沉艦水下考古工作空白，對推進甲午海戰歷史研究具有重要價值，也為愛國主義教育提供實物教材。（國家文物局網站）