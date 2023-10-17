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國家醫保局：集中採購便宜藥品不影響質量 (23:56)

國家醫保局今天（17日）召開記者會，介紹第二、三批國家組織藥品集中採購中選仿製藥臨床療效與安全性真實世界研究結果。

對於外界關注的「平價藥」是否發生過質量問題？壓低價格的集中採購是否會影響藥品質量？國家醫保局價格招採專家組組長章明表示，集中採購擠壓虛高的藥品價格水分，並不是降低企業的合理利潤，因此不會降低藥品的質量。

同時，國家組織藥品集中採購設定了質量門檻，要求參加集中採購的仿製藥通過質量和療效一致性評價，從而避免在競爭中出現「劣幣驅逐良幣」現象；國家藥監和醫保部門針對中選產品，建立了質量監管協同機制，對中選企業實施全覆蓋的監督檢查。

5年來累計有6個產品被藥監部門通報存在質量風險，其中2個國產仿製藥、4個進口藥，集中採購藥品的年合格率達到99.8%以上，高於全國化學藥平均水平；對以上出現存在質量風險的中選產品，醫保部門聯動藥監部門開展處置，採取取消中選資格、納入「違規名單」，限制涉事企業在一定時間內參加國家組織集中採購。

資料顯示，2018年以來，內地已經開展八批國家組織藥品集中採購（集採），涉及333種藥品，全國共使用超2160億片/支。不過，近期多地有病人投訴，醫院開的便宜藥治不好病。

（澎湃新聞）

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