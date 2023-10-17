國家醫保局：集中採購便宜藥品不影響質量 (23:56)

對於外界關注的「平價藥」是否發生過質量問題？壓低價格的集中採購是否會影響藥品質量？國家醫保局價格招採專家組組長章明表示，集中採購擠壓虛高的藥品價格水分，並不是降低企業的合理利潤，因此不會降低藥品的質量。

同時，國家組織藥品集中採購設定了質量門檻，要求參加集中採購的仿製藥通過質量和療效一致性評價，從而避免在競爭中出現「劣幣驅逐良幣」現象；國家藥監和醫保部門針對中選產品，建立了質量監管協同機制，對中選企業實施全覆蓋的監督檢查。

5年來累計有6個產品被藥監部門通報存在質量風險，其中2個國產仿製藥、4個進口藥，集中採購藥品的年合格率達到99.8%以上，高於全國化學藥平均水平；對以上出現存在質量風險的中選產品，醫保部門聯動藥監部門開展處置，採取取消中選資格、納入「違規名單」，限制涉事企業在一定時間內參加國家組織集中採購。

資料顯示，2018年以來，內地已經開展八批國家組織藥品集中採購（集採），涉及333種藥品，全國共使用超2160億片/支。不過，近期多地有病人投訴，醫院開的便宜藥治不好病。

（澎湃新聞）