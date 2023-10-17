「帶路」論壇歡迎晚宴祝酒  習近平：奮進下一個金色十年 (22:18)

「首先，我謹代表中國政府和中國人民，並同我夫人一道，對各位嘉賓出席第三屆『一帶一路』國際合作高峰論壇表示熱烈歡迎！」習近平說，共建「一帶一路」倡議提出10年來，中國同各方合作伙伴一道，共同為全球互聯互通貢獻力量，為國際經濟合作搭建平台，為世界經濟增長增添動力。

習近平表示，「我們開展了數千個務實合作項目，收穫了實打實、沉甸甸的成果，共同繪就聯結世界、美美與共的壯闊畫卷。這些成就不是天上掉下來的，也不是什麼人恩賜施捨的，而是各國政府、企業和人民用勤勞、智慧、勇氣幹出來的！」他強調，共建「一帶一路」追求的是發展，崇尚的是共贏，傳遞的是希望。縱觀人類發展史，唯有自強不息、不懈奮鬥，才能收穫纍纍果實，才能建立利在千秋、福澤萬民的長久之功。「這是我們這一代政治家對當代人和後代人的責任。」

習近平指出，當今世界並不太平，世界經濟下行壓力增大，全球發展面臨諸多挑戰，「但我們堅信，和平、發展、合作、共贏的歷史潮流不可阻擋，人民對美好生活的嚮往不可阻擋，各國實現共同發展繁榮的願望不可阻擋」。

（新華社）