四川兩歲女童遭洛威拿撕咬　全身20多處咬傷腎臟挫裂昏迷 (19:27)

肇事黑犬是洛威拿（Rottweiler），屬烈性犬，已被多地列為禁養犬。內地律師表示，若造成惡劣後果，狗的主人除了承擔民事責任，還可能會被追究刑事責任。

涉事小區的閉路電視顯示，事發當天上午8時，兩隻沒有拴繩的大型狗隻在小區內住宅樓附近來回溜達。不久，一名女子帶小童步行而至，距離數米時，其中一隻黑狗突然衝上撕咬小童，雖然女子帶小童不停躲避，但仍未能幫助小童躲過攻擊。

黑色大狗撕咬了2分多鐘，拽下小童的衣物，並將其拖到一旁的草坪上繼續撕咬，女子不斷驅趕並拼命呼救。附近的清潔工趕來後，兩人合力將黑色狗趕走。另一隻淺色狗則在附近，未參與攻擊。

事發後，傷者被送往醫院治療。崇州市公安局昨通報稱，受傷女童全身多處被咬傷，右腎挫裂傷，右側肋骨骨折，已完成傷口清創手術，生命體徵平穩。女童母親鄧某身體表面擦傷，她今晨表示孩子已轉至四川大學華西醫院治療，仍在深切治療部昏迷。

華西醫院泌尿外科副主任醫師朱育春稱，女童最大的危險來自腹膜後右腎損傷和形成的血腫。由於擔心女童右腎不保，所以暫時選擇保守治療。朱育春表示，因為狗咬傷是特殊傷口，所以不能一期縫合；而大面積地暴露皮膚裂傷的創面，有可能帶來致命的水源電解質紊亂，以及營養和蛋白的流失。

由於社會影響較大，當局組成崇州市聯合調查工作小組，並於今天公布調查進展，稱兩隻涉事犬隻昨上午7時20分竄入事發小區，8時許發生傷人事件。昨晨8時20分，涉事白色拉布拉多犬於現場捕獲，晚上9時許犬隻主人賈某到案；昨晚上10時許，傷人黑洛威拿犬被捕獲，今天凌晨3時許，黑狗主人唐某到案。

（中國新聞周刊）