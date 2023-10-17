明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

四川兩歲女童遭洛威拿撕咬　全身20多處咬傷腎臟挫裂昏迷 (19:27)

四川崇州一個住宅小區內，一名2歲多女童昨日（16日）被大型黑犬撕咬，導致全身20多處被咬傷及右腎挫裂傷，傷勢嚴重，送院後仍處於昏迷狀態。現場短片曝光後，事件引起內地互聯網廣泛關注，當地警方立案偵查，今天（17日）尋獲黑犬主人唐某，並對其採取刑事強制措施。

肇事黑犬是洛威拿（Rottweiler），屬烈性犬，已被多地列為禁養犬。內地律師表示，若造成惡劣後果，狗的主人除了承擔民事責任，還可能會被追究刑事責任。

涉事小區的閉路電視顯示，事發當天上午8時，兩隻沒有拴繩的大型狗隻在小區內住宅樓附近來回溜達。不久，一名女子帶小童步行而至，距離數米時，其中一隻黑狗突然衝上撕咬小童，雖然女子帶小童不停躲避，但仍未能幫助小童躲過攻擊。

黑色大狗撕咬了2分多鐘，拽下小童的衣物，並將其拖到一旁的草坪上繼續撕咬，女子不斷驅趕並拼命呼救。附近的清潔工趕來後，兩人合力將黑色狗趕走。另一隻淺色狗則在附近，未參與攻擊。

事發後，傷者被送往醫院治療。崇州市公安局昨通報稱，受傷女童全身多處被咬傷，右腎挫裂傷，右側肋骨骨折，已完成傷口清創手術，生命體徵平穩。女童母親鄧某身體表面擦傷，她今晨表示孩子已轉至四川大學華西醫院治療，仍在深切治療部昏迷。

華西醫院泌尿外科副主任醫師朱育春稱，女童最大的危險來自腹膜後右腎損傷和形成的血腫。由於擔心女童右腎不保，所以暫時選擇保守治療。朱育春表示，因為狗咬傷是特殊傷口，所以不能一期縫合；而大面積地暴露皮膚裂傷的創面，有可能帶來致命的水源電解質紊亂，以及營養和蛋白的流失。

由於社會影響較大，當局組成崇州市聯合調查工作小組，並於今天公布調查進展，稱兩隻涉事犬隻昨上午7時20分竄入事發小區，8時許發生傷人事件。昨晨8時20分，涉事白色拉布拉多犬於現場捕獲，晚上9時許犬隻主人賈某到案；昨晚上10時許，傷人黑洛威拿犬被捕獲，今天凌晨3時許，黑狗主人唐某到案。

（中國新聞周刊）

相關字詞﹕四川 大狗 撕咬 編輯推介

上 / 下一篇新聞