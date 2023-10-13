國防部批評日本在軍事擴張的道路上愈走愈遠 (20:09)

另外，日本防衛大臣訪問美國期間，雙方重申維護印太地區和台海和平穩定的重要性，美方稱美對日防衛承諾涵蓋所有日轄領土，包括釣魚島。

張曉剛對此表示，中方一貫主張，相關國家間防務安全合作不應針對第三方，更不應損害區域和平穩定。「需要強調的是，台灣是中國領土不可分割的一部分，而釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國的固有領土；無論美日說什麼、做什麼，都改變不了這鐵一般的事實，都撼動不了中方維護國家主權和領土完整的堅強決心和堅定意志。」

與此同時，中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮今天與日本外務省亞洲大洋洲局局長鯰博行在江蘇揚州共同主持中日海洋事務高級別磋商機制第16輪磋商，中方闡述了在東海、釣魚島、南海、台海等議題上的立場，敦促日方切實尊重中國領土主權和安全關切，停止在上述問題上的一切消極言行。

中方對日本向海洋排放核污染水錶示強烈不滿，要求日方以負責任態度妥善處置。雙方同意就涉海事務保持密切溝通，努力管控矛盾分歧，加強互利合作，共同維護海上局勢穩定。雙方原則同意，明年上半年在日本舉行中日海洋事務高級別磋商機制第17輪磋商。

（國防部網站、外交部網站）