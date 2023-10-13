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電影《親愛的》原型拐童案人販判囚5年　被拐童父親淚控判刑過輕 (18:27)

描述內地拐賣兒童的電影《親愛的》原型人物孫海洋與兒子孫卓失散14年，兩年前警方破案尋回孫卓，拐賣孫卓的人販子吳X龍今日（13日）在深圳市南山區法院被裁定拐騙兒童罪成，判處有期徒刑5年。

據南山區法院網站，法院審理查明，被告吳X龍於2007年10月9日、12月28日在深圳市南山區先後拐走被害人孫X、符XX，並將二人帶至被告吳X光的住處藏匿。2021年9月，公安詢問吳X光時，吳故意作虛假證明，意圖包庇吳X龍。

法院認為，吳X龍拐騙不滿14歲的未成年人，構成拐騙兒童罪。被告吳X光明知吳X龍犯罪行為而作假證包庇，構成包庇罪。法院以拐騙兒童罪，判處吳X龍有期徒刑5年；以包庇罪判吳X光有期徒刑兩年。同時判令吳X龍賠償孫X飛、彭X英損失42萬元人民幣，賠償符X、彭XX損失42萬元人民幣。

孫海洋（原名孫友飛）離開法院後痛哭，表示判決量刑過輕，不足以震懾人販子，令人難以接受。他將與律師一起準備抗訴。

2007年10月，4歲的孫卓在深圳白石洲自家營業的商舖玩耍時被拐走。孫海洋自此踏上尋子路，他的尋親故事被改編成電影《親愛的》上映。經過14年的尋找，孫海洋2021年在警方幫助下，終於在山東找到兒子。（綜合報道）

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