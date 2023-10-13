王毅促召開更權威國際和會　推動以巴「兩國方案」 (10:34)

中共中央外辦主任王毅周四（12日）與巴西總統首席特別顧問阿莫林通電話，就以色列及哈馬斯戰事交換意見。王毅表示，中方呼籲盡快召開更權威、更有影響力的國際和會，推動國際社會以「兩國方案」為基礎達成更廣泛共識，制定時間表和路線圖。王毅又稱，中方支持安理會就以巴衝突舉行緊急會議，明確要求停火止暴，保護平民，形成有約束力的國際共識。

王毅表示，巴勒斯坦問題是中東問題的核心，癥結在於一直沒有還巴勒斯坦人民一個公道。這次衝突以極為慘烈的方式再次證明，解決巴勒斯坦問題的出路在於盡快恢復真正和談。王毅亦稱，中方反對傷害平民的行為，譴責違反國際法的做法，呼籲各方克制，盡快令局勢降溫。當務之急是保障平民安全，開闢救援通道，避免加沙出現嚴重人道主義危機。

阿莫林表示，巴西作為聯合國安理會本月輪值主席，將主持召開安理會涉以巴衝突緊急會議。

另一邊廂，中國政府中東問題特使翟雋亦與以色列外交部負責亞太事務的副總司長哈帕茲通電話。翟雋表示，中方對以巴緊張局勢加劇和暴力升級深表關切，對平民傷亡感痛心。中方希望以巴雙方和平共處，願同國際社會一道勸和促談。

哈帕茲則表達了以方對當前以巴局勢的看法和立場，並表示將全力保護在以國境內的中國公民。

（外交部）