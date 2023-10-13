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即時兩岸

澳洲華裔作家楊恆均再延期宣判   學者：當局或循成蕾模式釋放 (01:19)

澳洲華裔前記者成蕾11日刑滿獲釋返回墨爾本，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）當天曾表示將繼續爭取另一名被扣押澳洲公民楊恆均早日獲釋。楊恆均的博士導師、澳洲學者馮崇義透露，當局本周對楊恆均再度延期宣判。

楊恆均又名楊軍，是作家、時事評論員，他2019年1月在廣州入境後被捕，同年8月官方證實楊被以涉嫌間諜犯罪逮捕。2021年5月27日，北京市第二中級法院開庭審理楊恆均案，迄今已逾兩年仍未宣判，期間已經延期宣判超過10次。

馮崇義指出，這是一個政治案件。對照成蕾案，中國當局若要釋放楊恆均，極可能會宣判5年以下有期徒刑，然後以刑滿為由把他驅逐出境；但也可能採用此前的加拿大模式，而且楊恆均患有腎病。

被中國關押的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michale Spavor）以身患疾病為由申請取保候審。經中國有關部門確認和專業醫療機構診斷，並由加拿大駐中大使提供擔保，相關部門分別對兩名被告依法作出批准取保候審的決定和中止審理案件的裁定。他們在2021年9月被遞解回加拿大。

康明凱和斯帕弗於2018年12月被逮捕，當時溫哥華警方根據美國逮捕令逮捕了時任華為首席財務官孟晚舟。在孟晚舟與美國當局達成協議後飛回中國後，二人也得以回加拿大。

（中央社）

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