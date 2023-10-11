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澳華裔記者成蕾泄密罪成　在華判囚兩年11個月　刑滿驅逐出境 (18:07)

【18:07更新】澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）周三（11日）證實，被指違反中國國安法、在內地遭扣押3年的澳籍華裔記者成蕾已獲釋，已返回墨爾本與家人團聚。中國國安部隨後公布，成蕾因替境外非法提供國家秘密罪判處有期徒刑兩年11個月，服刑期滿後周三被北京市國安局依法執行驅逐出境。

國安部通報指出，成蕾原是中國境內媒體聘用人員，2020年5月受某境外機構人員攀拉，違反與聘用單位簽署的保密條款，非法將工作中掌握的國家秘密內容透過手機提供給該境外機構。北京市國家安全局經立案偵查，同年8月對成蕾依法採取刑事強制措施。成蕾如實供述犯罪事實，自願認罪認罰。北京市第二中級人民法院開庭審理，成蕾為境外非法提供國家秘密罪判處有期徒刑兩年11個月，附加驅逐出境。成蕾未有提上訴。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會表示，中國司法機關依法審理相關案件並作出判決，充分保障了當事人依法享有的各項權利，尊重並落實了澳方領事探視、獲得通報等領事權。

較早前，阿爾巴尼斯表示已和成蕾見過面，她已經和兩個孩子團聚，「這幾年的艱難終於結束，成蕾總算平安歸來。」

此前任職中國環球電視網CGTN的成蕾，2020年8月失聯，之後被中國以涉嫌「非法向海外提供國家機密」正式拘捕，扣押超過一年半後，案件去年3月底在北京市第二中級法院閉門審理。

阿爾巴尼斯指出，澳洲外長黃英賢在機場迎接成蕾，澳洲政府長期以來一直在尋求她獲釋，她已在中國完成了相關的司法程序。

（中國國安部微信公眾號/澎湃新聞/彭博社）

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