澳洲前總理莫里森訪台  支持台灣恫嚇潛在侵略者 (20:54)

蔡英文說，上個月她也在總統府與來自澳洲國會的議員見面，這些跨黨派的議員都認同澳洲與台灣的共同目標就是守護穩定、永續、繁榮的印太地區；對於來自澳洲國會與政府的支持，她要代表台灣人民誠摯感謝。

蔡英文指出，台灣與澳洲在經貿領域高度互補，去年雙邊貿易額也創下歷史新高，在能源、礦產、農業、生物科技都有密切合作。她期待台灣與澳洲能夠在既有基礎上，持續擴大各項合作，為雙方開創更豐富的商機；並請莫里森在澳洲國會扮演關鍵力量，繼續支持台灣。

隨後致詞的莫里森提到，他多年來一直夢想訪問台灣，終於有這次機會受到邀請；現在的世界秩序充滿許多不確定性以及顛覆性的改變，除了在烏克蘭戰爭持續不斷，最近又見證到在中東地區還有恐怖攻擊，真是令人心碎。

莫里森指出，台灣與澳洲之間是非常強勁的伙伴關係，而且存在多個層面，無論是民間與民間，還是經濟關係、社會、文化關係；他相信澳洲以及全體澳洲國民，支持台灣追求自由及權力等目標。

（中央社）