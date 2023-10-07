舒默談中國「市場不公平」  陳吉寧：續營造一流營商環境 (23:38)

舒默說，許多美國選民感覺到，中國有時候並未公平對待美國公司，「當我們與美國公司交談時，他們提出這項議題，包括在場許多公司。」他認為美中需要對等性，讓美國公司在中國的自由競爭程度，能和中國企業在這裏的程度一樣。

陳吉寧表示，「我們將一如既往營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，協助企業更好投資興業，在合作共贏中實現更大發展。」他說，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，健康穩定的中美關係既有利於兩國，也有利於世界。

陳吉寧指出，作為中國的經濟中心城市和改革開放的前沿窗口，「開放、創新、包容是上海這座城市最鮮明的品格，我們一切工作的出發點和落腳點就是讓老百姓過上好日子」，願在推動中美兩國關係發展中積極發揮地方的作用，持續擴大經貿往來，拓展友好城市合作，不斷深化人文交流；歡迎美國企業掌握中國式現代化機遇，透過上海深耕廣大的中國市場。

舒默還提到中國企業在美國芬太尼藥物上癮危機中扮演的角色相關議題。他強調，「不是（中國）政府的問題，是中國公司。他們造成現正在美國各地毒害社區的芬太尼危機愈演愈烈。」

（法新社、上觀新聞）