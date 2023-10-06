菲律賓眾議長登南沙中業島   菲軍總參謀長陪同強調主權 (23:54)

羅慕爾德茲表示登島是要了解島民以及駐紮南海前哨基地的武裝人員所面臨的挑戰，參觀島上正在進行的政府項目，他向島上軍民贈送附收音機的太陽能燈。羅慕爾德茲還宣稱，中業島需要一個開發計劃，矢言眾議院將撥款建造避風港和太陽能發電廠，以及冷藏設施、海水化淡廠、衛星通訊等。他甚至表示，該島具有作為度假勝地的潛力，而菲律賓海軍艦艇的存在則增強了安全感。

布勞納則在聲明中表示，他對島上項目的進展感到滿意，「上次我去那裏的時候，跑道表面還是泥土。但是這次我們降落的時候，我們降落在混凝土上。非常好，它（跑道）被延長了。而且我還看到已經有電了。」布勞納的聲明透露，中業島已經通電，並且延長了飛機跑道，「這意味着無論誰在那裏，都可以控制該特定區域」，他強調了中業島作為菲律賓主權和權利代表的象徵意義。

隨同登島的有菲律賓眾議院多數黨領袖、少數黨領袖、撥款委員會主席等多人。由於正值中菲近期在南海仁愛礁、黃岩島發生爭端之際，此次登島行動被菲傳媒視為旨在宣示主權。

北京一向強調中業島是中國固有領土，中方暫時沒有回應事件。