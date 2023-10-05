會晤阿富汗臨時政府代理外長  王毅促徹底清除「東伊運」 (19:32)

王毅表示，中國將一如既往支持阿富汗包容建政、溫和施政、睦鄰友好、堅決打恐，願繼續透過阿鄰國協調合作機制等渠道，幫助阿方發展同鄰國關係，更好融入區域經濟合作；希望阿方繼續採取有效措施堅決打擊恐怖主義，徹底清除盤踞阿富汗的「東伊運」恐怖勢力。

王毅強調，中方一貫重視發展對阿關係，尊重阿國獨立、主權和領土完整，並尊重阿人民所做的自主選擇；中方從不干涉阿內政，不在阿謀求任何私利，真誠希望阿人民生活安定幸福，期待阿方在國際事務中發揮更加建設性作用。

穆塔基表示，感謝中方為阿富汗運動員來華參加亞運會提供的支持與協助；歡迎中國新任大使抵阿履職，有利於兩國關係進一步發展。穆塔基稱阿方為打擊恐怖主義做了大量工作，將對中國的安全威脅視為對自身的挑戰，不允許在阿出現任何破壞中國安全穩定的活動；阿方也將切實保障在阿中國人的安全。

第三屆中國西藏「環喜馬拉雅」國際合作論壇10月4日至6日在西藏林芝舉行，由西藏自治區人民政府和外交部共同主辦，40多個國家、地區和國際組織的代表出席，就生態環保、發展合作等議題進行討論。

論壇開幕式今天舉行，王毅出席並致辭，其他出席嘉賓還包括蒙古副總理阿瑪爾賽汗、尼泊爾聯邦院副主席阿亞爾、巴基斯坦看守政府外長吉拉尼等人，他們亦有致辭。

（中國外交部網站）