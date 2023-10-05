小犬襲台　一死304人傷 (18:02)

【13:45】颱風小犬上午掠過台灣屏東縣鵝鑾鼻，挾帶風雨襲台，造成190人受傷，逾17萬戶停電，海空交通大受影響。

據台灣中央氣象署，小犬於今午1時在鵝鑾鼻的西方約80公里之海面上，並以每小時10公里速度，向西轉西北西進行，近中心最大風速約每小時155公里。

颱風吹襲期間，台南市清晨發生私家車不明原因自撞路燈，車內3名男子送醫急救，其中司機不治死亡。恆春基督教醫院醫療大樓中廊出入口電動門及玻璃窗被強風吹破，滿地玻璃碎，風雨灌入院內，醫院人員暫用布遮擋，減緩積水。

消防署指出，截至今早8時30分，全台災情共計1719件，以路樹災情765件居多、其次為民生和基礎設施災情375件。根據衛福部資料顯示，目前颱風共造成全台190人受傷。

經濟部表示，累計逾17.4萬戶曾停電，待修復的有6.2萬戶，七成將於今午5時修復，今晚11時可全數修復。此外，台鐵中午前全部停駛34列次、部分停駛29列次；空運國際線取消42班次、島內線取消182班次；海運共有15航線、136航次停航。（中央社）