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武漢光谷空軌開通一周車門被毁 (18:01)

湖北武漢光谷空軌旅遊線於9月26日開通營運，剛好迎接中秋國慶黃金周，是內地首條開通運營的懸掛式單軌線路，惟開通不夠一周出現故障，武漢光谷空軌旅遊線工作人員昨日（3日）表示，車門被遊客弄壞，導致發生故障。

有乘坐武漢光谷空軌旅遊的乘客周一（2日）發布短片稱：「武漢空軌，門被擠掉。」短片顯示車門搭在空軌和安全柵欄之間，許多旅客在月台等候。也有網民稱「車廂裏前面有人故意按了『急停』，車就不走了，驅動系統斷電，也開不了門，才不過十多分鐘，就有兩個人砸玻璃門了」。

也有網友表示自己是被困者之一，被困了十多分鐘，已經出現頭暈缺氧，裏面有小孩子都流汗了，玻璃起霧，外面工作人員不開門，車廂裏有人砸玻璃，「後面車門就開了，逃出來了」。

武漢光谷空軌旅遊線客服一工作人員表示不是很清楚，「只聽說是有人砸了車廂玻璃」。目前受損車廂在維修，其他車廂可以正常運行，乘客可以正常購票乘坐。

武漢光谷空軌旅遊線日前開通的第一期線路10.5公里，共設6個站點，採用全自動無人駕駛模式運營，最高運行時速60公里，初期採用2節車廂，最多能容納220餘人。目前光谷空軌車票分為月票、單次票及單日票三種。單次票及單日票國慶期間統一為30元人民幣。

（每日經濟新聞）

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