台共主席遭起訴  國台辦斥民進黨用心險惡 (21:57)

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天回應稱，民進黨當局和「台獨」勢力出於謀「獨」本性，無所不用其極地打壓反對「台獨」、維護台海和平、主張兩岸和平統一的人士，試圖以所謂「反滲透法」等對他們進行起訴，其險惡用心就是出於一黨之私，刻意製造「綠色恐怖」，升高兩岸對立，謀取不正當選舉利益。

朱鳳蓮指出，這種卑劣行為，必將受到兩岸同胞的強烈譴責和堅決反對，民進黨每到選舉即玩弄這種誣衊、陷害、恐嚇之伎倆，早已被台灣民眾所識破，也必將被台灣民眾所唾棄。

台北地檢署查出，林德旺曾任中國國民黨第19屆中央委員、以及第18、19屆大陸台商黨代表，2006年1月間與大陸地區劉姓女子結婚後，頻繁往返兩岸，2007年起前往上海市、雲南省等地經商，先後成立數個兩岸交流團體。2016年間被國民黨開除黨籍後，林德旺以無黨籍身分參選台南市第1選區立委選舉失利，2017年2月4日成立台灣人民共產黨，擔任黨主席至今。

2017年起，林德旺接受大陸國台辦政黨局副處長胡春光等人派遣、2022年接受山東省政府實質控制機構山東政報公司委託，擔任該公司所經營的政報傳媒網台灣中心顧問，來台從事境外敵對勢力文宣推動工作，滲透干預台灣選舉。林德旺還利用有關勢力所提供的五星旗用於抗議示威及選舉造勢，並在活動結束後簽名寄回北京。

2022年3月間，林德旺指示鄭建炘參選台北市議員，同年5月，2人與男子余聲洪合謀，由鄭、余2人提供至少47位人頭個資及收件地址，再從大陸地區進口4700劑廈門寶太公司公司新冠病毒抗原檢驗試劑、這些試劑全由福建省台灣辦公室服務中心李忠惠主任資助，直接寄達每個人頭收件地址。

台北地檢署調查後認為林德旺、鄭建炘涉犯《反滲透法》、《公職人員選舉罷免法》，另外與提供人頭的男子余聲洪共同涉犯《醫療器材管理法》，依法將3人提起公訴。

（新華社、自由時報）