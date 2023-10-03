台共主席遭起訴  國台辦斥民進黨用心險惡 (21:57)

台北地檢署今天（3日）以《反滲透法》起訴台灣人民共產黨主席林德旺，指控他受中共對台工作系統派遣，介入台灣政治與選舉，滲透長達10年，曾於台南舉辦「2022年十一國慶73周年」活動，另命副主席鄭建炘以每人500元新台幣代價，動員群眾到松山機場及君悅飯店外抗議時任美國眾議院議長佩洛西訪台。
大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天回應稱，民進黨當局和「台獨」勢力出於謀「獨」本性，無所不用其極地打壓反對「台獨」、維護台海和平、主張兩岸和平統一的人士，試圖以所謂「反滲透法」等對他們進行起訴，其險惡用心就是出於一黨之私，刻意製造「綠色恐怖」，升高兩岸對立，謀取不正當選舉利益。
朱鳳蓮指出，這種卑劣行為，必將受到兩岸同胞的強烈譴責和堅決反對，民進黨每到選舉即玩弄這種誣衊、陷害、恐嚇之伎倆，早已被台灣民眾所識破，也必將被台灣民眾所唾棄。
台北地檢署查出，林德旺曾任中國國民黨第19屆中央委員、以及第18、19屆大陸台商黨代表，2006年1月間與大陸地區劉姓女子結婚後，頻繁往返兩岸，2007年起前往上海市、雲南省等地經商，先後成立數個兩岸交流團體。2016年間被國民黨開除黨籍後，林德旺以無黨籍身分參選台南市第1選區立委選舉失利，2017年2月4日成立台灣人民共產黨，擔任黨主席至今。
2017年起，林德旺接受大陸國台辦政黨局副處長胡春光等人派遣、2022年接受山東省政府實質控制機構山東政報公司委託，擔任該公司所經營的政報傳媒網台灣中心顧問，來台從事境外敵對勢力文宣推動工作，滲透干預台灣選舉。林德旺還利用有關勢力所提供的五星旗用於抗議示威及選舉造勢，並在活動結束後簽名寄回北京。
2022年3月間，林德旺指示鄭建炘參選台北市議員，同年5月，2人與男子余聲洪合謀，由鄭、余2人提供至少47位人頭個資及收件地址，再從大陸地區進口4700劑廈門寶太公司公司新冠病毒抗原檢驗試劑、這些試劑全由福建省台灣辦公室服務中心李忠惠主任資助，直接寄達每個人頭收件地址。
台北地檢署調查後認為林德旺、鄭建炘涉犯《反滲透法》、《公職人員選舉罷免法》，另外與提供人頭的男子余聲洪共同涉犯《醫療器材管理法》，依法將3人提起公訴。