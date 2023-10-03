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颱風逼近台灣　男子散步被吹落海獲救 (17:02)

大陸中央氣象台報告，颱風「小犬」今天（3日）下午2時22分位於台灣鵝鑾鼻偏東方向約425公里海面，強度為超強颱風等級，中心最大風力16級（時速約187公里）。台灣中央氣象署今早11時30分發布「小犬」海上陸上颱風警報，一名男子昨日（2日）傍晚在口湖鄉箔子寮漁港散步時，突然遭強風吹落海，海巡署接報順利將他救上岸，身體無大礙，海巡署呼籲民眾近日於港區或岸際活動時要特別小心。

台灣中央氣象署發出陸上警戒範圍包含花東、屏東、恆春半島；海上警戒範圍包含台灣東半部海面、巴士海峽及台灣海峽南部海面。

台北市水利處今表示，受外圍環流可能帶來豐沛降雨，石門水庫已開始調節放水，呼籲民眾遠離河濱區域。林業保育署花蓮分署公告，今天下午1時許預警性封閉區內育樂場域及部分步道；太魯閣國家公園景觀步道、吊橋則於下午5時起預警性封閉。花蓮海巡人員上午沿岸拉起封鎖線，勸觀浪民眾離開；太魯閣國家公園緊急聯繫登山隊伍，目前仍有70人未聯繫上。台灣海空交通開始受到影響，民航局通報，截至今天上午10時，島內航線取消6架次，海運共有9航線，合共33航次停航。

大陸方面，廣東省防汛防旱防風總指揮部今早午10時啟動防風Ⅳ級應急響應。廣東省氣象局預計，「小犬」將於明日（4日）晚間到至周四（5日）上午以強颱風級（14級至15級）登陸或擦過台灣島南部沿海，之後進入南海東北部海面，趨向廣東省東部海域，強度逐漸減弱，對廣東省東部海面和沿海市縣有明顯風雨影響。

此外，明日傍晚6時前，包括深圳在內以東海域航行作業漁船全部回港避風，漁排養殖、海上風電施工平台、海洋牧場人員全部上岸避險；另包括深圳在內以東濱海旅遊景區全部關閉，確保遊客安全。

（中央社/中新社）

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