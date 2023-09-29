中美亞太事務磋商　中方：中美在亞太開展良性互動符合雙方利益 (12:18)

美國國務院聲明表示，雙方就地區議題舉行坦誠、深入、有建設性的磋商，確保溝通渠道開放。兩人討論了緬甸、朝鮮等議題。康達亦重申維持台海和平穩定的重要性。

華爾街日報：中美商討副總理何立峰訪美

《華爾街日報》則引述消息報道，中美正商討安排主管經濟事務的中國國務院副總理何立峰訪問華盛頓，為國家主席習近平訪美鋪路。若果成行，何立峰將是美國總統拜登上任以來訪美的最高級中國官員。報道又提到，中共中央政治局委員、外長王毅計劃10月訪問華盛頓，為中美元首峰會做準備。

（中國外交部網站/美國國務院網站/華爾街日報）