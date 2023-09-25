華為新品發布會　稱操作系統日增120萬用戶　邀劉德華任新手機代言人 (18:03)

發布會展示多款華為新品，包括：

‧ 藝人劉德華擔任華為新手機Mate 60 RS「非凡大師」品牌大使，並出席發布會（相關文章：劉德華現身華為秋季發布會 任品牌大使引微博熱議）。據報道，華為Mate 60 RS機身為陶瓷，價格預估為1萬元人民幣以上，將對標iPhone 15 Pro Max，配備16GB記憶體和1TB儲存

‧ 華為智慧屏V5 Pro，支持滑動、點按、拖拽等手機上操控體驗，成為全球首款隔空觸控的電視產品，實現像「玩手機一樣玩電視」體驗

‧ 智能眼鏡2，可以實時智慧播報，11小時長續航

‧ 華為首款黃金智能腕表，加入18K黃金材質，支持雙向北斗衛星消息、百米深潛科技

余承東在發布會表示，華為從PORSCHE DESIGN（保時捷設計）升級為ULTIMATE DESIGN。華為自2016年起與保時捷展開合作項目，推出Mate 9、Mate 10、Mate RS、Mate 20 RS、Mate 40RS等機型，該些設備帶有保時捷標誌。

劉德華在發布會上回顧演藝生涯，並提及他對「非凡大師」理解，例如他遇到的導演許鞍華是「從不追趕潮流，因為她就是潮流」；又例如歌手林子祥是「一個無法超越的目標，也是我的引路人」。這些人也是劉德華心中的非凡大師。數年前網上流傳過劉德華自拍照片，顯示他使用華為手機。（綜合報道）