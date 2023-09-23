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屏東廠房火災7死3失蹤   明揚董事長劉安晧明開記招 (22:59)

台灣屏東科技產業園區明揚國際科技公司廠房昨火災爆炸，明揚國際科技公司董事長劉安晧今天下午4時許戴口罩突然出現在屏東明揚廠房前；面對媒體採訪，2度以右手擋住臉孔說：「先不要啦，還是以救災為主」。在媒體追問下，表示明天（24日）下午3時將召開視像記者會。

劉安晧代表公司向社會大眾與家屬道歉，強調會負起責任，從優撫恤傷亡的防防人員、員工與民眾。明天記者會將說明相關事務處理進度，與公司財務狀況和賠償等事宜。

事故中最後1名消防員遺體今天（23日）下午5時許尋獲，因難以辨認，全數將採驗DNA辨識身分。這次事件累積7死（4消防、3員工），尚有3名員工失蹤，98人受傷。

火災發生時，衝入火場的屏東縣消防局第一大隊屏二分隊消防員賴俊儒殉職，救援人員後來再尋獲兩具遺體及部分殘肢，均無法辨識身分，指導今天尋獲第三人，證實消防員陳柏翰、鍾吉垣、施寶翔均遇難。

屏東縣消防局長許美雪昨天表示，現場一射水就爆炸，今天改口表示，經與消防人員確認，廠方提供安全資料表，現場有存放過氧化物，因此禁水只能用乾劑滅火，進入火場發生小爆炸，因濃煙變大撤退，途中再遇大爆炸，起火原因仍待調查。

當時帶隊進入火場的屏二分隊小隊長陳文川今天恢復意識，他也還原現場證實，當時未噴水，也來不及使用滅火器，撤退過程就遭遇爆炸。

（中央社、TVBS新聞、NOWnews）

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