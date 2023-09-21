西安交大頒授學位脫鈎英語水平  胡錫進：有人從民族自尊角度看問題 (23:44)

西安交通大學教務處昨（20日）發出通知，稱經學校2023年第五次本科生院院務會研究決定，學校不再將大學英語四六級考試、校內英語水平考試和校外其他各類英語考試是否參加及其考試成績作為本科生畢業及學士學位授予條件。有關消息引起網絡廣泛關注，「英語無用」論再起。

西安交大教務處工作人員今天（21日）回應傳媒稱，這是學校根據當前發展形勢作出的一個正常的舉措，又指10多年前就有高校推行四六級考試與學位「脫鈎」的舉措，希望網友不要過度解讀，「這不是西安交大特立獨行的舉措」。該工作人員解釋，學校的英語課程教學依然正常進行。如果學生認為自己考研、就業等需要通過英語四級、六級考試的認證，也可以正常報名參加全國考試。

資深媒體人胡錫進今天撰文指出，「英語還是要學好的，這是老胡對廣大高校學子們誠摯的建議」，西安交大的做法其他高校未必需要效仿。胡錫進表示，前陣子看到一些人從民族自尊的角度闡述學英語這個問題，他認為這個角度要適度，國人學英語是否壓制了中文的發展，對這個問題的考量要實事求是。他說，英語已是事實上的世界通用語言，網絡上的資訊大部分都是英語的，中國年輕人要擁抱現代世界，在全球化的時代參與職業競爭，懂一些英語會讓自己處於更加有利的位置。

近年來，內地也有多所高校宣布學位授予與英語四級、六級脫鈎。而在2013年，國務院學位委員會在答覆人大代表建議時重申：國務院學位委員會和教育部並未制定學士學位授予與英語四級考試掛鈎的辦法。

不過，部分大學生坦言，英語四六級已成為各級人事部門錄用大學畢業生的標準之一，在許多事業單位、甚至國家公務員考試的工作要求中，都明確規定要通過英語四級、六級考試。

（澎湃新聞、極目新聞、新浪微博）