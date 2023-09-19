中日韓下周舉行高官磋商  期望年內舉行三國首腦峰會 (19:59)

韓國外交部發言人任洙奭表示，韓國外交部次官補（部長助理）鄭炳元、日本外務省外務審議官船越健裕及中國外交部部長助理農融將作為三國代表與會，會議由鄭炳元主持。此次高階會議將集中討論推動三國協商機制建設，共同評估三國政府間合作現狀，並探討今後的發展方向。預計三國也將在會議前一天的25日舉行副局長級會議。

韓國外交部官員當天表示，將在會上討論三國峰會相關事項，三國正以年內舉行峰會為目標進行協商，還有望在協調具體開會日期之前舉行三國外長會。

若中日韓首腦會談實現，就將是2019年12月以來再度舉行。通常是首先實施具有籌備會議意義的高官磋商，然後逐步升級為外長會談、首腦會談。

另外，韓國國務總理室今天表示，國務總理韓悳洙將代表韓國政府9月23日赴華出席杭州亞運會開幕式，並勉勵韓國體育代表團，為期兩天。

韓悳洙與記者座談會時表示，以往通常由文化體育觀光部長官（部長）率團出席亞運會相關活動，此次改派總理出席若能釋放力圖改善雙邊關係的訊號，那肯定是很好的事。如能在出席開幕式期間同習近平主席會面，希望能進行交談。

（韓聯社、共同社）