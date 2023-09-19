回信美飛虎隊老兵　習近平：中美人民抗日同仇敵愾　中美應合作共贏 (14:48)

新華社今天（19日）披露，習近平本月12日回信美中航空遺產基金會主席格林（Jeffrey Greene）、飛虎隊老兵莫耶（Harry Moyer）、麥克馬倫（Mel McMullen）。習近平指出，中美關係的希望在人民，基礎在民間，未來在青年；新時期中美關係的健康穩定發展，需要新時期飛虎隊員的參與和支持，希望飛虎隊精神能在兩國人民之間一代一代傳承下去。

習近平說，得知美中航空遺產基金會和飛虎隊老兵們長期以來孜孜不倦在中美兩國傳播飛虎隊故事，愈來愈多美國青少年參與「飛虎隊友誼學校和青少年領袖計劃」，迄今已有近500名飛虎隊老兵和數百名老兵家屬到訪中國，「我感到很高興，並向你們表達敬意。」

美中航空遺產基金會成立於1998年，是旨在促進中美航空歷史事件研究和紀念的美國民間友好團體。近日，基金會主席格林和飛虎隊老兵莫耶、麥克馬倫共同致信習近平，介紹基金會和飛虎隊老兵支持推動中美友好交往的情況，表示將傳承和弘揚中美合作的寶貴精神財富。

（新華社）