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王毅：中俄合作不針對第三方　不被第三方干擾左右 (09:52)

中共中央政治局委員、外交部長王毅周一（18日）在莫斯科會見俄羅斯外長拉夫羅夫。王毅說，一個永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的中俄關係，將持續助力兩國各自發展振興，為兩國人民帶來重要利益。中俄均奉行獨立自主外交政策，雙方合作不針對第三方，不受第三方干擾，更不會被第三方左右。

王毅表示，中俄作為世界大國和聯合國安理會常任理事國，對維護全球戰略穩定，推動世界發展進步負有重要責任。面對單邊行徑、霸權主義和陣營對抗的逆流抬頭，中俄應順應時代進步潮流，展現大國擔當，履行應盡國際義務，通過繼續加強戰略協作，堅守真正的多邊主義。

拉夫羅夫表示，今年3月，中國國家主席習近平訪俄並同俄總統普京舉行重要會晤，為俄中關係的未來明確方向。俄方願與中方以此為指引，籌備兩國下一步的高層交往，加強發展規劃對接，深化經貿、人文、體育、青年等各領域合作。針對國際局勢發生的複雜劇烈變化，俄中要進一步加強在聯合國、上海合作組織等多邊框架內的協調協作，共同維護國際關係基本準則。

就俄烏局勢，拉夫羅夫讚賞中方立場文件兼顧各方安全關切，有利於消除衝突根源，俄方將繼續對談判對話持開放態度。王毅表示，中方一貫堅持和談正確方向，將以自己的方式為政治解決危機發揮建設性作用。（中新社）

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