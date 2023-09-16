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深圳海警啟動專項行動   震懾粵港海域走私偷渡 (19:35)

深圳海警局聯合駐地執法力量近日開展「清灣2023」專項行動，打擊深圳海域走私、偷渡活動，昨日（15日）該局通報，行動查獲5宗無證駕駛機動船舶案件，以及1條違規漁船線索。「有效震懾粵港海域走私偷渡違法犯罪行為、有效維護粵港水域治安秩序」，為深圳構建「全球海洋中心城市」提供堅實安全支撐。

「清灣2023」專項行動由深圳海警局聯合深圳市公安局、深圳邊檢總站、深圳海事局及深圳市海洋綜合執法支隊開展，各單位分別派出艦船、車輛組成聯合編隊，通過聯動巡航、登臨檢查、岸線踏查等形式開展海陸聯巡聯查。

首次行動在9月12日至13日進行，行動共出動船艇15艘、車輛14台、人員245人，執法人員深入重點海域碼頭、嶴口、船舶停靠點排查風險隱患，摸清不法活動線索，大力壓縮不法活動生存空間。共檢查船舶120餘艘次、人員450餘人次、港口碼頭23個次、沙灘13處、遊艇會2個、涉海工程1個。

聯合行動堅持同水同策、同灣同步，全方位磨合提升涉海部門聯合打擊能力。深圳海警局表示，下一步將加強對海上船隻實時動態監控，開展24小時聯防聯控立體巡查，同時加強與相關職能部門協調配合，開展聯合打擊，實施體系整治，持續保持對海上違法犯罪活動高壓嚴打態勢。

（南方都市報）

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