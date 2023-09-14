中國委內瑞拉聯合聲明  雙方反對日本核污水排海 (01:12)

根據官方公布的聯合聲明全文，雙方支持拉美和加勒比地區為無核區，反對日本核污染水排海；雙方願加快簽署中委共建「一帶一路」合作規劃文件；雙方反對一切形式的霸權主義和強權政治，反對一切形式的單邊主義，反對搞針對特定國家的陣營化和排他性小圈子。

聯合聲明還提到，委方重申恪守一個中國原則的堅定立場，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力；雙方一致同意堅決反對任何外部勢力以任何藉口干預本國內政，反對任何勢力借台灣、涉港、涉疆、涉藏、南海、人權等問題干涉中國內政。

委方重申對加入金磚國家的興趣，委作為可靠能源供應國、世界上最大石油和第四大天然氣儲量國，可為該機制能源議程作出重要貢獻；中方歡迎委方加入金磚國家的積極意願，支持委方為實現這一目標所作努力。

中方堅定支持委內瑞拉人民捍國家主權、反對外部制裁的正義鬥爭，反對個別國家以任何藉口對委實施非法強制單邊制裁和所謂「長臂管轄」，反對任何政治霸凌行徑，反對軍事干涉或以武力相威脅。

（新華社）