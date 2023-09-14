中國委內瑞拉聯合聲明  雙方反對日本核污水排海 (01:12)

中國國家主席習近平昨日（13日）在北京人民大會堂與來華進行國事訪問的委內瑞拉總統馬杜羅舉行會談，兩國元首宣布將中委關係提升為全天候戰略伙伴關係，雙方發表《中華人民共和國和委內瑞拉玻利瓦爾共和國關於建立全天候戰略伙伴關係的聯合聲明》。
根據官方公布的聯合聲明全文，雙方支持拉美和加勒比地區為無核區，反對日本核污染水排海；雙方願加快簽署中委共建「一帶一路」合作規劃文件；雙方反對一切形式的霸權主義和強權政治，反對一切形式的單邊主義，反對搞針對特定國家的陣營化和排他性小圈子。
聯合聲明還提到，委方重申恪守一個中國原則的堅定立場，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力；雙方一致同意堅決反對任何外部勢力以任何藉口干預本國內政，反對任何勢力借台灣、涉港、涉疆、涉藏、南海、人權等問題干涉中國內政。
委方重申對加入金磚國家的興趣，委作為可靠能源供應國、世界上最大石油和第四大天然氣儲量國，可為該機制能源議程作出重要貢獻；中方歡迎委方加入金磚國家的積極意願，支持委方為實現這一目標所作努力。
中方堅定支持委內瑞拉人民捍國家主權、反對外部制裁的正義鬥爭，反對個別國家以任何藉口對委實施非法強制單邊制裁和所謂「長臂管轄」，反對任何政治霸凌行徑，反對軍事干涉或以武力相威脅。