國台辦：支持中止或部分中止ECFA對台關稅優惠 (17:00)

陳斌華表示，2010年6月，兩岸在「九二共識」基礎上，簽署了ECFA。多年來，大陸始終切實履行承諾，推動和保障了ECFA的生效和實施。反觀民進黨當局上台以來，不僅未採取切實舉措解除對大陸歧視性貿易限制，還不斷變本加厲地修改規則、設置障礙，惡意阻撓破壞兩岸經濟正常交流合作，對大陸相關產業和企業利益造成損害，同時也損害了台灣消費者利益。這不僅嚴重阻礙ECFA實施，也嚴重違背世貿組織（WTO）的非歧視原則。

陳斌華表示，希望保障ECFA繼續生效實施，是島內主流民意，這也證明ECFA是一項造福台灣同胞的好協議。ECFA商簽時，民進黨處於一黨之私，「為反對而反對」，大肆干擾阻撓，導致ECFA後續服貿協議簽署未生效，貨貿協議後續商談被迫中斷，協議執行受到影響。民進黨當局上台以來，一方面，終於認清ECFA對台灣是利好，一再表示不希望終止ECFA；另一面又勾連外部勢力妄圖在經濟上與大陸「脫鈎斷鏈」，不斷阻撓破壞兩岸經濟正常交流合作。這種兩面手法，表明他們為了謀「獨」，已經喪失基本理智。

（央視新聞）