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台灣總統副總統選舉公告 首投族102萬 (22:02)

台灣中選會今天（12日）發布選舉公告，總統及立委選舉定於2024年1月13日投票，投票時間從上午8時起到下午4時為止；預估選舉人數約1950萬人、首投族則有102萬8000人，全台灣將設置1萬7794個投開票所。

中選會主委李進勇在「發布第16任總統副總統選舉公告」記者會上表示，本次選舉設置的投開票所，比去年「九合一」地方選舉增加145個投開票所；選務工作人員含警衛、監察員將超過25萬人；為確保電腦計票作業安全，預計辦理3場全台模擬演練，達成這次選舉電腦計票作業零缺失的目標。

這次選舉要年滿20歲才有投票權，預估選舉人數約1950萬人，選民總共可以投3張選票，包括1張總統副總統選票、1張區域或原住民立法委員選票及1張政黨票。

總統副總統選舉登記日期，將從2023年11月20日起到11月24日止，候選人可以透過政黨推薦或連署方式，申請登記為總統副總統候選人；同一組候選人競選經費最高金額為4億2749萬4000元新台幣（約1.045億元港幣）。

李進勇指出，在政黨推薦方面，依據《總統副總統選舉罷免法》規定，這次選舉符合條件可推薦候選人的政黨，分別為民主進步黨、中國國民黨、台灣民眾黨及時代力量等4個政黨。

李進勇說，依連署方式申請登記為總統副總統候選人者，連署門檻為28萬9667人；若擬參選人連署通過，但沒有登記為候選人，沒有違規問題。

（中央社）

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