G20峰會｜李強晤辛偉誠　堅持相互尊重推動中英關係 (18:08)

李強續稱，中英同為世界主要經濟體，兩國經濟你中有我、我中有你，雙方聯繫日益緊密，要以穩定互惠的中英關係更好造福兩國和世界。雙方應當堅持開放合作，維護和擴大共同利益。雙方應當妥善處理分歧問題，秉持包容互鑒精神，尊重對方的核心利益和重大關切。中方歡迎英方繼續拓展對華務實合作，願與英方深化貿易、投資、綠色發展、人文科技等領域合作，共同支持和促進全球可持續發展。

辛偉誠表示，英國尊重中國歷史文化，重視中國在國際體系中發揮的重要作用。英方願與中方進行建設性、坦誠對話，加強經貿、科技等領域務實合作，妥善處理分歧，共同應對氣候變化等全球性挑戰，構建穩定和互惠的英中關係。［英國會研究員涉當中國間諜被捕 辛偉誠向李強表達「非常關注」］

冀建更務實合作機制 支持發展中國家

李強在峰會中發言表示，本階段會議的議題是「同一個未來」。縱觀人類文明歷史，無論順境還是逆境，對美好未來的嚮往始終是引領人類前進的燈塔。當前世界發展正處在一個複雜多變的困難時期，愈是困難的時候，愈要堅定對未來的信念、增強對未來的預期，把眼光放長遠些，積極應對困難挑戰。

李強指出，做好當下的事，才有未來的好。二十國集團成員應該做好榜樣，從具體的事做起，努力把當下的事辦好。當前最緊迫的就是發展問題。我們應該把發展問題置於宏觀政策協調的中心位置，建立更務實的合作機制，支持發展中國家更好應對減貧、籌資、氣候變化、糧食和能源安全等發展挑戰。踐行真正的多邊主義，構建全球發展伙伴關係，為共同發展營造安全穩定的國際環境。

李強及與會領導人同日下午前往聖雄甘地墓前獻上花圈。

（新華社）