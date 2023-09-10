參訪俄佔區4中國團員亮相  旅美女高音方穎被「點錯相」收死亡威脅 (01:52)

包括中國全國政協委員周小平妻子兼歌劇演員王芳在內，一個由中國記者、博主和社會活動家組成的代表團近日抵達俄軍控制的烏克蘭頓涅茨克州參訪，王芳並在被轟炸成廢墟的馬里烏波爾（Mariupol）劇院遺址高唱蘇聯時期紅歌《喀秋莎》，引發熱議。
據馬里烏波爾媒體mariupol-news連日報道，該代表團曾會見克里米亞領導人，9月7日抵達當地，參觀了里瓦幾亞宮、學校、雪糕廠、劇院，舉行了記者會，獲「頓涅茨克人民共和國領導人普錫林」接見。
根據曝光的4名參訪馬里烏波爾的中國團員照片，知名視頻博主馬延明指出，他們包括四月網傳媒老闆饒謹、軍事博主洪源、時評人徐吉軍和王芳，周小平陪同到俄羅斯莫斯科。馬延明稱，該團據信是由饒謹組織和邀請，而饒謹對外宣稱他們是自發的、出訪是商談和簽署旅遊合約。mariupol-news的報道則提到，該參訪活動由俄羅斯官方媒體「今日俄羅斯」旗下網站Ukraina.ru所組織。
現年38歲的饒謹是福建人，Anti-CNN網站（後更名為四月網）創辦人，他也是民主黨派中國民主建國會會員，北京青聯委員。
王芳的表演短片在海內外引起傳播和熱議後，事件也牽連他人。加盟紐約曼哈頓大都會歌劇院的旅美中國女高音歌手方穎（Ying Fang）8日在社交平台Facebook 表示，「我一直因為一宗完全與我無關的事件而收到威脅生命的訊息和評論。這段視頻中的人不是我！根據這篇文章，她的名字是王芳！停止散佈仇恨謠言和評論！」
方穎並在Facebook 上轉發王芳於馬里烏波爾劇院廢墟演唱《喀秋莎》的短片。
（mariupol-news、新浪微博、美國之音）