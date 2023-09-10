參訪俄佔區4中國團員亮相  旅美女高音方穎被「點錯相」收死亡威脅 (01:52)

據馬里烏波爾媒體mariupol-news連日報道，該代表團曾會見克里米亞領導人，9月7日抵達當地，參觀了里瓦幾亞宮、學校、雪糕廠、劇院，舉行了記者會，獲「頓涅茨克人民共和國領導人普錫林」接見。

根據曝光的4名參訪馬里烏波爾的中國團員照片，知名視頻博主馬延明指出，他們包括四月網傳媒老闆饒謹、軍事博主洪源、時評人徐吉軍和王芳，周小平陪同到俄羅斯莫斯科。馬延明稱，該團據信是由饒謹組織和邀請，而饒謹對外宣稱他們是自發的、出訪是商談和簽署旅遊合約。mariupol-news的報道則提到，該參訪活動由俄羅斯官方媒體「今日俄羅斯」旗下網站Ukraina.ru所組織。

現年38歲的饒謹是福建人，Anti-CNN網站（後更名為四月網）創辦人，他也是民主黨派中國民主建國會會員，北京青聯委員。

王芳的表演短片在海內外引起傳播和熱議後，事件也牽連他人。加盟紐約曼哈頓大都會歌劇院的旅美中國女高音歌手方穎（Ying Fang）8日在社交平台Facebook 表示，「我一直因為一宗完全與我無關的事件而收到威脅生命的訊息和評論。這段視頻中的人不是我！根據這篇文章，她的名字是王芳！停止散佈仇恨謠言和評論！」

方穎並在Facebook 上轉發王芳於馬里烏波爾劇院廢墟演唱《喀秋莎》的短片。

（mariupol-news、新浪微博、美國之音）