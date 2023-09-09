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即時兩岸

政協委員周小平撐妻俄佔區唱蘇聯紅歌  帖子全被刪 (21:08)

中國全國政協委員、知名網絡寫手周小平昨（8日）在新浪微博撰文介紹妻子王芳在俄軍控制的烏克蘭頓涅茨克州馬里烏波爾（Mariupol）劇院廢墟高唱蘇聯紅歌《喀秋莎》的帖子，今天全部被刪除。

資深媒體人、前《環球時報》總編胡錫進在微博發文表示不支持王芳做法，帖文也被刪除。該事件不僅引起網絡熱議，也出現外交糾紛，內地網民紛紛猜測是「國家出手」淡化事件，也有人猜測周小平會否被要求檢討甚至丟「紅頂」。

烏克蘭外交部周五（8日）再次譴責王芳的行為，期待中方作出解釋，並已禁止王芳等應俄國邀請參訪當地的中國「遊客」入境。

周小平的妻子兼歌劇演員王芳近日應俄方邀請，到烏克蘭頓涅茨克州參訪。周小平昨在微博撰文介紹，自己陪伴妻子王芳到莫斯科，送她搭火車前往前線，「為避免引起不必要的糾紛」，他沒有進入爭議地區，形容妻子為「戰地玫瑰」。隨後，周小平連番發文，跟進介紹和解釋相關行為。不過，今天所有涉王芳戰地勞軍內容的帖文都被刪。

周小平微博帳號上，最新一則帖子是回應網友質疑王芳奢侈品腰帶一事，「有人說四千，有人說八萬，還有有人說辱華。但我家這條腰帶怎麼了？地道中國品牌：雙C小香，200多塊錢，怎麼就辱華了？」警告網友「造謠入刑，知道不？​​​」

國貨「雙C小香」的標誌與法國名牌CHANEL香奈兒很接近。

（明報記者）

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