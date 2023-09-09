政協委員周小平撐妻俄佔區唱蘇聯紅歌  帖子全被刪 (21:08)

資深媒體人、前《環球時報》總編胡錫進在微博發文表示不支持王芳做法，帖文也被刪除。該事件不僅引起網絡熱議，也出現外交糾紛，內地網民紛紛猜測是「國家出手」淡化事件，也有人猜測周小平會否被要求檢討甚至丟「紅頂」。

烏克蘭外交部周五（8日）再次譴責王芳的行為，期待中方作出解釋，並已禁止王芳等應俄國邀請參訪當地的中國「遊客」入境。

周小平的妻子兼歌劇演員王芳近日應俄方邀請，到烏克蘭頓涅茨克州參訪。周小平昨在微博撰文介紹，自己陪伴妻子王芳到莫斯科，送她搭火車前往前線，「為避免引起不必要的糾紛」，他沒有進入爭議地區，形容妻子為「戰地玫瑰」。隨後，周小平連番發文，跟進介紹和解釋相關行為。不過，今天所有涉王芳戰地勞軍內容的帖文都被刪。

周小平微博帳號上，最新一則帖子是回應網友質疑王芳奢侈品腰帶一事，「有人說四千，有人說八萬，還有有人說辱華。但我家這條腰帶怎麼了？地道中國品牌：雙C小香，200多塊錢，怎麼就辱華了？」警告網友「造謠入刑，知道不？​​​」

國貨「雙C小香」的標誌與法國名牌CHANEL香奈兒很接近。

（明報記者）