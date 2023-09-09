送夫人上俄佔區前線勞軍  政協委員周小平：鼓舞抗擊烏軍 (01:37)

周小平昨（8日）在微博撰文介紹，自己陪伴妻子王芳到莫斯科，送她搭火車前往前線，「為避免引起不必要的糾紛」，他沒有進入爭議地區；強調王芳是中國民間歌唱家，無任何政治身份，形容她為「戰地玫瑰」。

周小平稱，王芳在「被烏克納粹炸毀」的大劇院遺址，為當地人演唱了一首《喀秋莎》，「定居在這裏的原烏克蘭居民和俄羅斯軍民一直都在努力抵抗北約僱傭軍和烏軍的各種襲擊。因此，當地俄烏居民在聽到歌曲時紛紛表示深受鼓舞，會一直抗爭下去，靠自己爭取和平和生存的權利」。

演唱結束後，王芳又會見了「頓涅茨克領導人」普錫林，並向普錫林贈送禮物。

42歲的周小平是網絡寫手出身，後來成為網絡作家，由於在2014年的全國文藝工作座談會上，得到國家主席習近平的點名而冒起，曾擔任四川省網絡作家協會主席，經常發表爭議言論。2017年3月，周小平和王芳結婚。今年3月，周小平成為全國政協委員。

周小平昨還向粉絲介紹稱，整個頓巴斯地區的居民「被烏克納粹轟炸了八年，包括學校、醫院、歌劇院，造成死亡超過一萬六千多人，若非二月底他們向普京求援，烏克蘭就將進行種族滅絕，現在這裏只有為爭取生存的抗爭」。

俄羅斯衛星通訊社等俄國傳媒近日在社交平台播出王芳在馬里烏波爾劇院廢墟演唱《喀秋莎》的短片後，引起海內外爭議。

而昨在周小平帖子下方留言評論的網民，不少人稱讚王芳是「正義之舉」、「勇敢」，但對王芳行為表達負面看法的仍佔多數。微博帳號「趙老哥在路上」一句「支持侵略者必遭天譴」評論得到最多贊同。贊同數排第二位是「天心月圓-宜昌」的留言：「相當於1938年俄國人在南京城牆唱《君之代》」。1938年發生了日軍南京大屠殺，《君之代》是日本國歌。

在俄軍入侵烏克蘭戰爭中，馬里烏波爾市是受轟炸和破壞最嚴重的城市，烏克蘭外交部發言人周三指，俄軍在王芳演唱所在的劇院殺害了600多名無辜者，形容王芳行為「完全是道德淪喪的表現」；發言人強調該代表團抵達該地是非法越境，「烏克蘭尊重中國的領土完整，希望中方解釋中國公民在馬里烏波爾逗留的目的，以及他們是如何到達的」。

目前中方尚未回應事件。在中國內地廣為流傳的歌曲《喀秋莎》，是二戰前就流傳於蘇聯的傳統民謠，講述一個叫「喀秋莎」的女孩，盼望前線服役的愛人早日歸來。該歌曲在戰爭期間深受蘇聯紅軍士兵喜歡，連火箭炮也以「喀秋莎」命名。

（綜合報道）