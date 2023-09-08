中國科學家首次在豬體內培育出人源中期腎臟 (21:09)

中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院研究員賴良學介紹，供體器官嚴重缺乏，限制了器官移植在臨床上廣泛應用，基於幹細胞的器官異種動物體內培育可能是未來解決這一問題的理想途徑。賴說，通過該途徑獲得的人源化器官不僅將具有更全面的細胞類型和更完善的器官結構與功能，而且由於供體細胞來源於患者自體，將有效避免異種器官或同種異體器官移植中存在的免疫排斥等問題。

在研究中，源於人的細胞被注射到豬胚胎中，再將其移植入代孕豬。其中使用的豬模型經過基因改造，缺乏腎臟發育所需基因，從而為移植的人細胞留出空位。

基於倫理規定，該研究在3至4周豬胎齡內終止了代孕豬的妊娠。共獲得2隻胎齡25天、3隻胎齡28天的中腎嵌合豬胚胎。中腎指其體內的腎臟已經發育為中期腎臟，即腎臟發育的第二階段。

針對腎臟發育關鍵功能性基因的免疫熒光染色結果證明，人源供體細胞已分化成為表達這些基因的功能性細胞，說明伴隨着胚胎發育，豬胎兒體內的人源供體細胞將能夠支持人源化腎臟生成。研究人員表示，這項成果首次證明了基於幹細胞及胚胎補償技術在異種大動物體內培育人源化功能性實質器官的可行性。

倫敦國王學院幹細胞科學教授埃利克（Dusko Ilic）說，這份新的研究報告描述了一種器官生物工程新方法的開拓性步驟，利用豬作為孵化器，生成和培養人類器官。埃利克說，將試驗轉化為可行的解決方案還存在很多挑戰，然而「無論如何，這種具有吸引力的策略值得進一步探索」。

針對該實驗在豬腦和脊髓中看到少量的人類神經細胞，雷丁大學幹細胞生物學教授維德拉（Darius Widera）表示，豬腦中存在任何人類細胞都值得關切。他也指出，儘管這種方法是一個明顯的里程碑，也是在豬體內培養含有人類細胞的整個器官的首次成功嘗試，但生成的腎臟中人類細胞的比例仍然不夠高。

（新華網／美國之音）