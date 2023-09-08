ASML：孤立中國實際上會削弱西方自己 (20:30)

「中國有14億人，其中很多人都很聰明。他們會提出我們還沒想到的解決方案。你在迫使他們變得非常創新。」溫彼得認為，孤立中國實際上會削弱西方自己。溫彼得舉例說，比如2023年最好的電池和電動汽車都來自中國。

荷蘭的中國問題專家范德普滕（Van der Putten）在Nieuwsuur節目上指出，溫彼得所述內容都是為了公司利益，但可以理解，對華制裁「對我們的經濟是有害的」，他認為「中國依賴我們的技術是件好事」。

荷蘭政府出台的半導體設備出口管制新規從9月1日開始正式生效，不過荷蘭政府已頒發許可證，允許ASML今年繼續發運被列入出口管制新規的光刻系統，今年年底前仍然能夠履行與客戶簽訂的合同，發運這些光刻設備。但溫彼得擔心，未來荷蘭政府會在美國壓力下施加更多管制。

今年二季度，ASML共出貨113台光刻系統，其中對中國大陸的出貨佔比達到24%（去年同期只有10%），台灣則佔34%。自2024年1月1日起，ASML將基本不會獲得向中國客戶發運受管制設備（TWINSCAN NXT：2000i及後續推出的浸潤式光刻系統）的出口許可證。

（觀察者網）