華為又「突然襲擊」上架新機   深圳粉絲冒雨排隊買Mate 60 Pro+ (19:07)

華為Mate 60 Pro+ 正式開啟預訂後，不到10秒官網就顯示「暫時缺貨」。大批網民反映一機難求，直呼「搶不到」太可惜，有人懷疑製造能力導致供貨不足，也有稱「飢餓營銷」。華為終端銷售人員表示，線下門店可以接受預定，並且深圳有5家門店提供樣機體驗。

「華為王炸」的話題在上午一度登上新浪微博熱搜，目前閱讀量達到了五億。

除了深圳萬象天地，上海南京東路的華為全球旗艦店也排起了長隊，一度多達數百人。有短片顯示，深圳店工作人員準備了炸雞等小吃予排隊的顧客，網民笑稱營銷功夫做足。該華為門店客服表示，是因今天排隊的人非常多，臨時做的隨機活動。發布短片的網民稱，現場要排兩三個小時，目前店裏也只能預訂，沒有現貨。

華為Mate 60 Pro+ 號稱是全球首款搭載雙星衛星通信的手機，支持天通衛星電話及雙向北斗衛星消息，採用鴻蒙操作系統4.0。而華為Mate X5 是華為橫向內折旗艦華為Mate X 系列的最新產品。華為並未公布這兩款新機的晶片配置。

針對有報道稱，美方開始對華為手機晶片開展調查，中國外交部發言人毛寧今天（8日）回應稱，中方一貫反對將經貿科技問題政治化，反對濫用和泛化國家安全概念；美國濫用國家力量，無理打壓中國企業，違反自由貿易原則和國際經貿規則，擾亂全球產供鏈穩定，損人不利己。毛寧強調，「制裁、遏制、打壓阻止不了中國發展，只會增強中國自立自強、科技創新的決心和能力」。

上月底，華為新款手機Mate 60 Pro 正式上架開售，連日來在國內引發購買和議論熱潮。

Mate 60 Pro 及Mate 60 Pro+ 可以衛星通話的功能，是其中一個談論熱點，愛國網民高呼「遙遙領先」。不過《北京青年報》指出，採訪得知，目前華為Mate 60 Pro 手機中的「衛星電話」功能僅限中國電信卡才能開通，而且辦理套餐十分麻煩，並且資費較亂且貴。報道引述專家表示，套餐資費較高，不事前訂購套餐，就不能使用，這將限制了衛星通信用戶的數量，而用戶購買Mate 60 Pro 手機，大部分人的衛星通話功能還只是一個擺設。

（綜合報道）