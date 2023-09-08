珠三角暴雨成災  黃坤明：確保防洪洩洪行洪安全 (17:57)

會上先後連線廣州、深圳、東莞、佛山等有關地市，檢查指導當地防禦工作。黃坤明指出，本輪強降雨來勢凶猛、持續時間長、致災風險高。各地各有關部門積極應對、及時處置，取得明顯成效。要以「時時放心不下」的責任感，全力以赴抓好暴雨防禦和搶險救援各項工作，切實守護人民群眾生命財產安全。

會議指出，要堅決果斷轉移避險，重點關注施工人員和外來旅遊人員，確保做到應轉盡轉，不漏一戶一人。要精準實施水庫聯排聯調，注重各類防洪工程的聯合運用，及時疏導洪水，高度關注上游來水，確保防洪洩洪行洪安全。要進一步加強重點部位防禦措施，加強中小河流、水庫塘壩等巡查防守，密切關注水位變化，採取除險避險加固措施，擴大風險排查範圍，突出抓好山洪災害防禦，嚴防山體滑坡等次生災害帶來人員傷亡。

受暴雨天氣影響，深圳市防汛防旱防風指揮部上午發布公告指，今日強降雨將持續，暴雨紅色預警信號仍在生效中。為最大限度保障市民生命財產安全，減少損失，9月8日全市中小學、幼兒園停課。珠海、江門亦全市停課，廣州、佛山、東莞局部停課。深圳羅湖今全區停工，呼籲民眾非必要不外出。

（南方日報／深圳新聞網）