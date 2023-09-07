會見韓國總統尹錫悅  李強：致力朝鮮半島勸和促談 (20:32)

李強指出，中韓雙方應堅持睦鄰友好大方向，繼續深化各領域交流合作，攜手應對困難挑戰；要擴大共同利益，加快推進中韓自貿協定第二階段談判，挖掘高新技術、綠色低碳等合作新增長點，共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通，不斷做大合作蛋糕，更好實現互利共贏。

尹錫悅預祝杭州亞運會圓滿成功，表示韓方願同中方一道，加強各層級溝通對話，深化經貿、人文等領域交流合作，踐行多邊主義和自由貿易，推動韓中關係穩定健康發展，促進世界和平與繁榮。韓方願同中方加強協調，推進韓中日三方合作。

韓國國家安保室第一次長金泰孝在記者會表示，尹錫悅與李強舉行會談時表示，希望韓中兩國能繼續活躍交流，希望韓日中三國首腦會談能夠盡快在韓國舉行。對此，李強回答說「將積極響應」。

尹錫悅還提到朝鮮核和導彈威脅問題，表示「朝核問題越是惡化，韓美日的合作就越會加強」，希望今後中國能在這個問題上切實發揮負責任的作用，請求中國參與對朝制裁。尹錫悅強調，即使韓中關係存在問題，兩國也可以通過頻繁的會面、交流和對話來解決，李強對此表示同意，希望兩國高層領導人能夠緊密溝通。

（新華社、韓國中央日報）