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2023年9月7日星期四
朝中社：中國副總理劉國中將率團訪朝鮮
(09:45)
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朝中社報道，應朝鮮勞動黨中央委員會和朝鮮政府的邀請，以中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中為團長的代表團，即將訪問朝鮮參加朝鮮建國75周年慶祝活動。（朝中社）
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朝鮮風雲
劉國中
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