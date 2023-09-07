李強試乘雅萬高鐵  稱願同印尼分享成熟經驗 (01:19)

印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特，交通部長佈迪當天陪同李強考察，李強抵達哈利姆高鐵站時，受到中印尼兩國員工熱烈歡迎。李強聽取了雅萬高鐵建設情況匯報，他指出，雅萬高鐵不僅是中印尼共建「一帶一路」合作旗艦項目，也是地區發展中國家攜手邁向現代化的成功範例。

雅萬高鐵連接印尼首都雅加達和第四大城市萬隆，全長142公里，設計最高時速350公里，是中國高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外落地，由中國和印尼合資設立的中印尼高鐵公司負責投資、建設、運營。

當地時間9月6日下午，李強還會見了柬埔寨首相洪瑪奈。李強表示，中柬關係經受住了國際風雲變幻，始終堅如磐石、牢不可破，樹立了新型國際關係的典範。中國是柬埔寨值得信賴的合作伙伴，將一如既往堅定支持柬埔寨走符合自身國情的發展道路，堅定支持柬方維護國家主權、安全和發展利益。

洪瑪奈表示，中國是柬埔寨的好朋友和值得信賴的好伙伴，柬新政府將繼續堅持柬中關係的原則和框架，在洪森前首相和習近平主席共同構建的雙邊友好關係基礎上，同中方一道推動兩國各領域合作進一步發展。

（中國外交部網站）