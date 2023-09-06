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即時兩岸

天津網紅橋被封  跳水大爺宣布「退賽」 (21:09)

天津市橫跨海河的獅子林橋近日因為「跳水大爺」短片熱爆互聯網，吸引大批遊客甚至奧運跳水冠軍何沖前往試跳，但熱鬧同時也衍生多宗意外。本報記者今天（6日）到現場採訪發現，官方以獅子林橋需要修理為由封橋。

現場可見，大批志願者在獅子林橋護欄前組成人鏈，拉起警戒膠帶，多名工人爬出欄杆修理獅子林橋「跳水平台」（景觀燈設施）下方的支撐架，工作人員表示未能確定完工日期。不過，眾多遠道而來的遊客聚集在海河兩岸，部分游水者仍在岸邊跳水，大批網紅直播主前來直播帶貨。

署名「天津獅子林橋跳水隊」的一份倡議書今天指出，他們平均年齡60多歲，到現在在該橋跳水有30多年了，大家樂在其中；但沒想到這一「火」，全國各地的朋友們匯聚到此，跳水的人太多，有些人沒有經過準備和訓練，出現了危險和隱患，給救援工作增加了難度，「我們真的不想看到有人受傷」。

倡議書指出，獅子林橋「跳水平台」是海河景觀燈設施，政府怕出事故，不得不把夜景燈光斷電；而且發現平台下支撐角鋼鏽蝕嚴重，存在安全隱患，不具備跳水的條件了。因此「我們決定退出獅子林橋跳水」，並倡議大家到專業室內場館去跳水。

天津游泳運動協會、天津健康教育協會今天也發布倡議書，呼籲民眾要選擇正規運動場館跳水，不要去自然水域「野跳」，切忌不顧身體狀況盲目跟風。內地媒體報道，自從獅子林橋爆紅後，中外遊客紛紛前往親身體驗跳水，當地藍天救援隊員僅兩天就救起14名跳水者，其中7人昏迷、5人溺水、2人突發疾病。

明報記者  王佩凡

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