國新辦河套區記者會   香港科學園深圳分園周四啟用 (17:00)

覃偉中表示，將舉全市之力推進河套合作區建設，目前已經在河套深港科技創新合作區深圳園區設立了大灣區量子科學中心、金磚國家未來網絡研究院等高端科研機構。目前，香港5所知名高校在深圳園區已經設立了10個創新研發平台，落地了世界五百強研發中心5家、獨角獸企業總部及研發中心5家，匯聚海內外院士12名、科研人員3000餘名。

同時，實施簡化科研樣本出入境等5條創新要素跨境流動先行先試政策，掛牌成立深圳數據交易所並開展全國首單場內跨境數據交易，目前深圳數據交易所交易額全國領先。

下一步要培育新興產業發展新動能，聚焦新一代信息技術、生物醫藥、通用人工智能和數字經濟等前沿領域；加強雙方園區的規劃銜接，加快推進皇崗口岸重建、國際人才社區等基礎設施和公共服務平台項目建設，到2025年累計建成科創空間150萬平方米以上。

針對《河套規劃》中提出的海關特殊監管體系，海關總署副署長孫玉寧表示，海關監管區域與香港之間設為「一線」，實行口岸管理；海關監管區域與關境內其他地區之間設為「二線」，實行通道管理。

海關總署加強與相關監管部門信息共享與互認，對相關科創人員、車輛跨境通行給予便利，便捷科研人員、科研設備進出合作區；支持高新技術企業進口設備、料件快速投入生產和研發；對成套設備實行「一企一策」，實施便利化檢驗措施。

（中國網）