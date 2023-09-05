國新辦河套區記者會　科技部推動13萬台科研設備與港共享 (17:24)

郭蘭峰說，堅持深圳園區和香港園區協同發展，堅持着眼全球配置一流科創資源，充分發揮香港的「超級聯繫人」作用，建設國際領先的科研實驗設施集群，率先融入全球創新網絡。

出席記者會的科技部秘書長林新指出，科技部推動出台深港科技合作便利化政策，中央財政科研經費過境支持香港科技發展，試點為內地人類遺傳資源過境香港科研使用提供便利；推動實現13萬餘台大型科研儀器設備向香港開放共享。另外，開展內地與香港科技人文交流，支持香港科學家參與國家科技政策、規劃、諮詢和項目評審，目前已經有千餘位香港科技專家納入相關科技專家庫。

林新續稱，下一步要推動重大科技項目和成果、高水平科研機構和團隊在園區落地，支持開展基礎前沿和重點產業領域科研攻關，打造原始創新和重要的新技術策源地等。

政務司長陳國基在會上指出，合作區在深圳河兩側，以「一河兩岸」、「一區兩園」的理念構建，涵蓋大概300公頃的深圳園區和87公頃的香港園區。香港會研究加快發展香港園區，就是港深創新及科技園，目前第一期規劃已經初步完成，總面積可以達到1000萬平方呎，將規劃具有不同產業主題的片區，包括生命健康科技區、產學研區、人工智能與數據科學區、新科技先進製造區，以及人才住宿區、商業和附屬設施等。

港深創科園第一期的首三座大樓將按照原定時間表，2024年底開始陸續落成。與此同時，香港會通過招商引資，借助市場的力量，在建設層面提速、提量，興建高質量的科研和產業設施。

（中國網）