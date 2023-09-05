王毅晤意大利外長　稱共建「一帶一路」合作碩果纍纍 (13:56)

中共中央政治局委員兼外交部長王毅昨日（4日）與意大利副總理兼外長塔亞尼共同出席中意政府委員會第十一次聯席會議。王毅在總結發言中，高度評價中意各領域合作成果，稱共建「一帶一路」合作碩果纍纍。
外交部官網深夜發出新聞稿，王毅稱近年來，在雙方共同努力下，中意關係保持高水平發展，走在中歐關係前列。
王毅又稱，過去5年，中意貿易額從500億美元增長至近800億美元，意大利對華出口增長約30%。依託上海進博會、海南消博會等平台，各類意大利優質商品走進中國千家萬戶。中意合作的首艘中國國產大型郵輪順利起航，意企業參與CR929大飛機項目進展順利，雙方形成兩輪第三方市場重點合作項目清單。
王毅強調，面對新形勢新機遇，中方願同意方堅持開放共贏，聚焦務實合作，促進包容互鑒，推動中意全面戰略伙伴關係實現更大發展。另外，王毅提到面對地緣政治等挑戰和干擾，指出中意應堅持互尊互信、開放合作、平等對話的正確相處之道。
塔亞尼表示，意方高度重視發展長期穩定的意中關係，願充分發揮意中全面戰略伙伴關係潛力，為兩國合作增添新內涵。意方將繼續恪守「一個中國」政策，期待同中方密切高層交往，加強各領域交流合作。他又表示，即使當前國際局勢動蕩不定，但意中關係不會受影響。意方願為歐中關係發展發揮積極作用。
（新華社/外交部官網）
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