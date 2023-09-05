王毅晤意大利外長　稱共建「一帶一路」合作碩果纍纍 (13:56)

外交部官網深夜發出新聞稿，王毅稱近年來，在雙方共同努力下，中意關係保持高水平發展，走在中歐關係前列。

王毅又稱，過去5年，中意貿易額從500億美元增長至近800億美元，意大利對華出口增長約30%。依託上海進博會、海南消博會等平台，各類意大利優質商品走進中國千家萬戶。中意合作的首艘中國國產大型郵輪順利起航，意企業參與CR929大飛機項目進展順利，雙方形成兩輪第三方市場重點合作項目清單。

王毅強調，面對新形勢新機遇，中方願同意方堅持開放共贏，聚焦務實合作，促進包容互鑒，推動中意全面戰略伙伴關係實現更大發展。另外，王毅提到面對地緣政治等挑戰和干擾，指出中意應堅持互尊互信、開放合作、平等對話的正確相處之道。

塔亞尼表示，意方高度重視發展長期穩定的意中關係，願充分發揮意中全面戰略伙伴關係潛力，為兩國合作增添新內涵。意方將繼續恪守「一個中國」政策，期待同中方密切高層交往，加強各領域交流合作。他又表示，即使當前國際局勢動蕩不定，但意中關係不會受影響。意方願為歐中關係發展發揮積極作用。

（新華社/外交部官網）

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