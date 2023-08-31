中國明年將發射4艘飛船 公開徵集載人月球飛船名字 (23:54)

貨運飛船主要用於運送太空人駐留物資、艙外服等出艙消耗物資，保障太空站安全運行的維修備件和推進劑、應用任務各類載荷和樣品，並運走在軌廢棄物。

載人飛船每個飛行乘組均由3名太空人組成，主要任務是實施出艙活動和貨物氣閘艙出艙任務，繼續開展太空科學實驗和技術試驗，開展平台管理工作、太空人保障相關工作以及科普教育等重要活動。

昨日起一個月內，中國載人航天工程辦公室面向社會公開徵集這4次飛行任務標識，最終入選方案作者將受邀赴發射場觀摩載人航天發射任務。同時，載人月球探測工程登月階段任務已全面啟動實施，各項研製建設工作正在加緊推進，為匯聚社會智慧，中國載人航天工程辦公室也同步啟動載人月球探測任務新飛行器徵名活動。

至於新一代載人飛船，在登月任務中將可搭載3名太空人往返地面與環月軌道，近地軌道飛行任務可搭載7名太空人往返地面與空間站。

中國計劃2030年前實現中國人首次登陸月球，開展月球科學考察及相關技術試驗，突破掌握載人地月往返、月面短期駐留、人機聯合探測等關鍵技術。

（中國載人航天工程辦公室）