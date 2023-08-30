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即時兩岸

與祁湛明會談  王毅冀增進理解互信 (23:02)

中國外交部長王毅今天（30日）在北京同英國外相祁湛明（James Cleverly）舉行會談。王毅指出，只要堅持相互尊重，平等相待，客觀看待彼此發展，增進理解互信，中英關係就能排除干擾障礙，展現生機活力，開闢廣闊前景。王毅闡述了中方在台灣問題上的立場，強調「台獨」與台海穩定水火不容，英方應切實尊重中方核心利益，恪守一個中國政策。

「你一直期待訪華，體現了對中國的重視和對華的積極姿態，中英應當開展並加強各方面的正常交往。」王毅對祁湛明說，中英關係面臨何去何從的戰略選擇，中方始終重視英國的大國地位和獨特作用，始終致力於發展穩定互惠的中英關係，始終認為中英合作具有全球影響。

王毅重申，「對話與合作」是中國對英政策的關鍵詞和主基調。中英理應展現大國擔當，合作應對全球性挑戰，維護世界和平穩定；理應珍惜兩國領導人和各界迄今為此付出的心血，推動中英關係向前發展而不是後退；理應加強宏觀政策協調，為世界經濟復蘇注入強勁動力；理應加強交流互鑑，倡導文明對話，為人類社會減少隔閡衝突發揮建設性作用。

根據中國外交部發布內容，祁湛明在會談中表示，英國政府在台灣問題上的立場沒有變化，堅持一個中國政策；英方致力於加強對華溝通，採取積極行動解決困難，增進理解，擁抱機遇；英國企業期待開展更多對華合作，開拓中國市場。祁湛明表示，兩國政府應共同努力密切經貿聯繫，釋放經濟活力，加強在科技、人工智能、綠色能源等領域的合作，造福子孫後代。

雙方還就烏克蘭危機、朝鮮半島核問題等國際地區事務交換了意見。

（外交部網站）

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